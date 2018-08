Gente Famosa

Fue un malentendido

De Gea sobre el donuts: 'Me había dejado la cartera en el coche'

04/10/2011

El diario The Sun recoge las primeras declaraciones del portero después del asunto del donuts. El futbolista se excusa diciendo que no supo explicarse bien porque no domina el inglés.

El futbolista David de Gea ha explicado qué es lo que realmente ocurrió en el supermercado Tesco cuando el equipo de seguridad le dio el alto al ver que se marchaba sin pagar un donuts que se había comido en el interior del establecimiento. El guardameta del Manchester United se excusa diciendo que no supo explicarse bien porque no domina el inglés. El diario The Sun recoge las primeras declaraciones del portero después del asunto del donuts. "Íbamos a comprar más cosas. Me di cuenta de que me había olvidado la cartera en el coche así que iba a ir al coche a buscarla. Nada más", explica David. El futbolista explica que el personal del supermercado pensó que se iba a ir sin pagar y por eso le pararon. "Intenté explicarles lo que pasaba, pero mi inglés todavía no es muy bueno, por eso estuvimos ahí un rato", detalla. Por su parte, el portero sigue manteniendo que todo se trata de un simple malentendido y que todo se arregló gracias a una española que pasaba por ahí y explicó a los empleados del supermercado lo que De Gea quería decir. En el Manchester United, confiesa que también ha habido mofas con todo el asunto del supuesto robo. "Muchos compañeros me dieron donuts en broma, pero me lo tomo con sentido del humor y como algo divertido", explica. Su novia, la cantante Edurne, también resta importancia a todo el asunto del donut y confiesa que ella ya le había advertido que debía mejorar sus idiomas.





