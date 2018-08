Gente Famosa

Ashton Kutcher no vive con Demi Moore

07/10/2011

Los vecinos del matrimonio aseguran que el actor hace meses que no pisa el domicilio familiar, algo que no hace más que acrecentar los rumores de ruptura definitiva.

En mitad de las presuntas infidelidades, las fotos y los testimonios que no paran de salir afirmando que la actriz Demi Moore no es la única mujer en la vida de Ashton Kutcher, la pareja trata de sortear los rumores. Sí, siguen llevando los anillos de casados, pero no se les ha vuelto a ver juntos.

De hecho, los vecinos de los Kutcher-Moore aseguran que el actor hace meses que no pisa el domicilio familiar, algo que no hace más que acrecentar los rumores de ruptura definitiva.

"Ashton rara vez viene. Vemos a Demi con sus hijas, pero Ashton ha estado fuera de escena desde hace meses", comenta un vecino a la web de cotilleos HollywoodLife.

Otro vecino añadía: "No me ha sorprendido saber que la relación de Demi y Ashton iba mal. No he visto más a Ashton. No es que les viera todo el rato, pero cuando vives cerca sabes quién entra y quién sale".

Corren tiempos difíciles para esta pareja. ¿Superarán esta nueva crisis?