Gente Famosa

Ahogó las penas

Cheryl Cole pide perdón por publicar en Twitter una foto borracha

Redacción

10/10/2011

"El alcohol y yo no somos amigos", así ha justificado la cantante la fotografía en la que sacaba el dedo y agarraba una botella de champán.

Tocó el estrellato, pero parece que su caída ha sido en picado. Tras haber sido despedida de "The X Factor USA", Cheryl Cole vive una situación un tanto descontrolada. Tanto es así, que Cheryl Cole ha publicado una fotografía en su Twitter de la que ahora no se siente muy orgullosa.

Ha sido ella misma la que ha mostrado una de sus fotografías más desenfrenadas a través de Twitter. Sacando el dedo, marcando morritos y agarrando una gran botella de champán, así de sugerente aparece Cheryl Cole en la imagen que ha publicado un su perfil de microblogging, junto a una frase que decía: "No puedo soportar la ternura".

Evidentemente la joven se encontraba borracha, ahogar las penas en compañía de su manager Will.i.am, componente de los Black Eyed Peas, parece haber sido su mejor receta.

Pero publicar una estampa de este calibre no ha hecho más que a empeorar la imagen de Cheryl Cole, por eso la propia cantante ha pedido perdón a sus seguidores de una manera muy simpática: "Acabo de pasar frente al espejo y he visto reflejado a alguien... no tengo ni idea de quién es" y "Eso es... yo y el alcohol no somos amigos. Demasiadas burbujas...".