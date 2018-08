Gente Famosa

No fue solo la infidelidad

Demi Moore indignada porque Ashton Kutcher no usó condón con su amante

20/10/2011

Ese es, según la revista inTouch, el verdadero motivo de la crisis de la pareja. Al parecer, Moore no podría soportar la idea de que Sara Leal pudiera haberse quedado embarazada de su marido.

Siempre han presumido de ser uno de los matrimonios más liberales y abiertos de Estados Unidos, pero parece que la cosa se les ha ido un poco de las manos. Parece ser que la relación entre Demi Moore y Ashton Kutcher ya estaba dañada, pero lo que realmente ha indignado a Demi no es el hecho de que Ashton Kutcher se fuera con otra el día de su aniversario de bodas.

La revista In Touch ha publicado que la actriz está indignada no solamente por la infidelidad de su marido sino, además, porque Ashton no usó protección cuando supuestamente se acostó con Sara Leal.

Varias fuentes cercanas a la pareja han revelado a la revista que Demi Moore está realmente indignada con este hecho y no podría soportar la idea de que Sara pudiese haberse quedado embarazada de su marido, ya que ellos trataron durante mucho tiempo tener un hijo pero no lo consiguieron.

Demi ahora está realmente tensa, motivo por el cual sus amigos señalan que ha adelgazado tanto.

La revista People, por su parte, recoge que Demi Moore está siendo verbalmente muy agresiva con su marido y que sus inseguridades afloran cuando cae la noche. Por eso, Ashton Kutcher podría estar muy cansado de toda esta situación.

Aún así, la pareja sigue guardando silencio sepulcral, aunque dicen que la tensión entre ambos es evidente.