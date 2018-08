Gente Famosa

Jennifer López: 'Quiérete a ti misma'

28/10/2011

La cantante ha confesado que antes de estar con alguien, una misma debe ser consciente de quién es y aprender a estar sola.

Jennifer López está pasando un periodo de redescubrimiento personal. Sus sentimientos están a flor de piel, un divorcio nunca es sencillo y la cantante lo sabe, por eso para poder salir adelante, Jennifer López está tratando de encontrarse a sí misma.

En un reportaje concedido a la revista Glamour, la cantante se ha abierto y ha confesado que antes de estar con alguien, una misma debe ser consciente de quién es y aprender a estar sola.

"Creo que he aprendido la mayor lección de todas, debes quererte a ti primero, tienes que estar bien contigo misma para poder estar con alguien más. Debes valorarte y saber lo mucho que vales y hasta que no te valores y te ames lo suficiente no podrás tener una relación de pareja sana", ha explicado la artista.

Además, ha confesado que sus diferentes relaciones le han aportado confianza y por eso no se cierra a un nuevo amor: "Creo que daré a alguien una oportunidad y lo haré de verdad lejos de los medios de comunicación para que no haya presiones ni prisa".



Rumores de reconciliación



La revista Star ha podido ponerse en contacto con una fuente cercana a la pareja que asegura que ambos cantantes "están trabajando duro para solucionar su tenso matrimonio", algo que abre la puerta a una posible reconciliación.

Asimismo, otra fuente ha apuntado que Jennifer no quiere divorciarse todavía porque piensa que se pueden arreglar las cosas. Por su parte Marc, estaría tratando de cambiar algunas cosas para conseguir recuperar a su mujer.

Aún así, de momento todo son rumores.