Fotos del bebé, en 'Daly Mail'

Justin Bieber se hará las pruebas de paternidad

07/11/2011

El cantante canadiense quiere demostrar que la madre de su supuesto hijo secreto miente. Bieber no solo ha negado que no se acostó con ella, sino que además ha declarado que nunca la había visto.

Justin Bieber habla sobre su presunto hijo secreto

Aunque el caso del presunto hijo secreto de Justin Bieber no estará visto para sentencia hasta el próximo 5 de diciembre, el cantante está dispuesto a demostrar que Mariah Yeater es una impostora. Al parecer, Justin Bieber no es el único chico al que ha tratado de atribuir la paternidad de su hijo. Hace unos meses, Yeater tuvo una violenta discusión con su exnovio, de quien decía que era el padre de su hijo.

El caso del hijo secreto de Justin Bieber está al rojo vivo. En esta enredada trama ha entrado un nuevo personaje dispuesto a dar una nueva versión de los hechos: John Terranova, el exnovio de Mariah Yeater.

El joven estuvo saliendo con Mariah unos meses y no tardó en tratar de convencerle de que el hijo que esperaba era suyo. A John no le salían las cuentas y por lo visto, la joven reaccionó de forma muy violenta. La pelea llegó a tal extremo que tuvo que presentarse la policía para tratar de detener a la joven.

Todo esto pone en duda la versión inicial de la joven en la que aseguraba que el cantante era el único chico con el que había tenido relaciones y no era posible que su bebé fuese de otra persona.

No obstante, a pesar de haber negado en varias ocasiones no solo que no se acostó con Mariah, sino que además nunca en su vida la ha visto, el artista podría haber accedido a hacerse las pruebas de ADN para evidenciar que nunca ha tenido nada con la joven.



Primeras imágenes

Mariah Yeater no tiene intención de mantenerse callada y ahora contraataca con unas imágenes de su bebé. Daily Mail ha mostrado esas estampas junto con las palabras de la madre.

"Mira, mira su boca", ha dicho Yeater, a la par que ha explicado que "reza para que Justin pueda ver las fotos y se dé cuenta de que es su hijo". "Es una pesadilla seguir negándolo", ha añadido.