Gente Famosa

Caprichos de estrella

Johnny Depp se compra un jet privado para fumar cuando quiera

Redacción

08/11/2011

El artista ha adquirido el avión para poder fumar sin molestar a nadie. Tal vez, ese mismo jet sea el que lleve a Depp de vuelta a EE. UU., después de decidir dejar Francia definitivamente.

El actor Johnny Depp ha revelado que se gasta una auténtica fortuna para poder seguir practicando un nocivo hábito: fumar. Es capaz incluso de tener un jet privado en el que pueda hacerlo sin molestar a nadie. Sin duda un lujo de lo más sibarita sólo al alcance de unos pocos.

"En un avión privado puedes fumar. Eso hace que sea un hábito increíblemente caro pero porque sólo puedes fumar si el avión es privado", ha reconocido el actor a la web ContactMusic.

Lo que Depp pretende con esto no es solamente poder encenderse un cigarro siempre que le apetezca sino también tener un poco de privacidad.

Hacía dos años y medio que no fumaba pero por culpa del rodaje de su última película The Rum Diary retomó el hábito y parece que por el momento no tiene interés en volver a dejarlo.

De vuelta a EE. UU.

Después de vivir durante un tiempo en Francia, Johnny Depp, Vanessa Paradis y sus hijos están de regreso en los Estados Unidos. El actor ha decidido que es hora de regresar a su país natal cuando las autoridades francesas le han pedido que se convierta en residente permanente.

Al parecer, aunque Depp se pasa la mayor parte del tiempo viajando de un lado a otro, se ha dado cuenta de que "el Gobierno francés solo quiere dinero" y, además, "no estaba dispuesto a perder su nacionalidad estadounidense", así que el actor ha vuelto a casa.