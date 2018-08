Gente Famosa

Fin de la polémica

La madre del supuesto hijo de Justin Bieber retira la denuncia

Redacción

16/11/2011

La web TMZ ha publicado que los abogados que había contratado la joven han decidido no representar su defensa. No obstante, Justin ya había dicho se haría las pruebas de paternidad.

Mariah Yeater ha decidido retirar la denuncia contra el Justin Bieber después de que Justin accediera a hacerse las pruebas de ADN. ¿El motivo de esta retirada? Sus abogados han decidido no representar su defensa.

La californiana se ha quedado sin coartada, sin argumentos e incluso sin abogados. La web TMZ ha publicado en exclusiva que los letrados que había contratado la joven, Lance Rogers y Matt Pare, han decidido no seguir adelante con el proceso.

El portal señala que el motivo podría ser que ambos veían venir una denuncia por parte del abogado de Bieber, Howard Weitzman, que iba a abrir un nuevo litigio contra la joven por haber hecho afirmaciones falsas sobre el artista.

No obstante, Justin ya había dejado claro que no tenía inconveniente en hacerse las pruebas de paternidad para evidenciar que ese bebé no es suyo.