Gente Famosa

Confirmado

Demi Moore anuncia que se divorciará de Ashton Kutcher

Redacción

18/11/2011

Después de varios intentos de reconciliación, la actriz ha decidido que ya no hay nada que hacer. "Como mujer, madre y esposa hay ciertos valores y votos que para mí son sagrados", ha declarado.

La actriz estadounidense Demi Moore ha anunciado que pretende divorciarse de su marido, el intérprete Ashton Kutcher, según un comunicado remitido a por su publicista, Carrie Gordon.

"Con gran tristeza y pesar he decidido acabar mi matrimonio de seis años con Ashton", reza la nota escrita por Moore. "Como mujer, como madre y como esposa hay ciertos valores y votos que para mí son sagrados, y en ese espíritu he decidido seguir adelante con mi vida", ha añdido

"Son momentos difíciles para mí y para mi familia, así que pediría la misma compasión y privacidad que darías a cualquier otra persona en una situación similar", ha concluido.

Moore y Kutcher se casaron en septiembre de 2005 aunque los rumores sobre su ruptura siempre les han acosado, especialmente en los últimos meses, a raíz de unas supuestas infidelidades de Ashton Kutcher.

El 23 de septiembre, un día antes de su aniversario de bodas, Moore escribió en su Twitter una frase que citaba a un filósofo griego: "Cuando nos sentimos ofendidos por culpa de cualquier hombre, dedícate tiempo a ti mismo y estudia tus propios fallos. Entonces olvidarás tu rabia".

Sin embargo Kutcher, que habitualmente ha usado Twitter para salir al paso de cualquier rumor sobre su matrimonio, publicó poco después un enlace también desde Twitter, sin comentario alguno, a su cuenta de Spotify para poder escuchar la canción "Don't Believe the Hype" (algo así como "no creas lo que dicen"), del grupo Public Enemy.

La revista sensacionalista Star sugirió entonces que la pareja estaba a las puertas de un divorcio multimillonario. Ahora, ha sido la propia Moore la que ha confirmado el fin de la historia.