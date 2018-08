Gente Famosa

Madonna asegura que es 'sumisa' con su joven nuevo novio

16/01/2012

La cantante ha hablado abiertamente de su relación con un bailarín de 24 años y ha declarado que su amor surgió por casualidad.

No ha tenido pelos en la lengua, Madonna ha hablado y no se ha cortado de contar ningún detalle de su vida personal. La cantante ha estado en un programa de la cadena estadounidense ABC y ha hablado de su novio Brahim Zaibat, de 24 años, de cómo su hija se avergüenza de su forma de vestir y hasta se ha metido con Lady Gaga, a la que ha acusado de haber plagiado "Express Yourself". "Creo que es una forma maravillosa de rehacer mi canción. Quiero decir, me di cuenta de cómo cambió algunos acordes… Creo que ha sido interesante", ha declarado.

Madonna ha dado detalles de su noviazgo con Brahim Zaibat, al que saca 29 años. "No estaba en mis planes tener una relación con un jovencito… simplemente sucedió", ha explicado la artista de 53 años. Asimismo, ha asegurado que lo que ocurre es que necesitaba encontrar a alguien por el que preocuparse "y resulta que tiene esa edad".

Al parecer, ella es la que adopta el papel de sumisa en la relación con Zaibat: "Yo llego a casa y le pido que me acaricie los pies y él me dice que no, que se los acaricie yo a él".

Madonna también ha explicado que su hija Lourdes se avergüenza sobre la forma en la que suele vestirse. "Muchas veces me dice que mi ropa es inadecuada y a veces tiene razón", ha confesado.