Gente Famosa

Según la revista 'E!'

Paulina Rubio podría ser embargada por no pagar impuestos

Redacción

30/01/2012

Los rumores apuntan a que la artista no ha pagado los impuestos correspondientes a 2010 y 2011, es decir, 130.000 dólares. Para evitar los tribunales, tendrá que abonar dicha cantidad antes de abril.

Parece que no está siendo una buena racha para Paulina Rubio. Mientras los rumores de ruptura con su marido, Colate, se van apacigüando, a la mexicana Paulina Rubio se le abre un nuevo frente. Sin embargo, esta vez, el asunto no tiene nada que ver con el amor, sino más bien con el dinero. Parece que Paulina Rubio no ha pagado los impuestos correspondientes a 2010 y 2011.

El año nuevo ha empezado problemático para Paulina Rubio. La revista E! se ha encargado de lanzar un nuevo bombazo: si Paulina Rubio no paga se quedará sin casa. Según la publicación, la artista no habría pagado los impuestos correspondientes a 2010 y 2011, es decir 130.000 dólares.

Rubio no debió hacer caso a las notificaciones que llegaron a casa y puede que ahora tenga que arreglar sus problemas económicos en los tribunales.

El estado de Florida ha dado una fecha límite para que la estrella dorada realice el pago. La cuenta atrás ha comenzado: Paulina tendrá que abonar 130.000 dólares antes del próximo mes de abril.