Gente Famosa

De visita en India

Arnold Schwarzenegger, dispuesto a trabajar en Bollywood

Redacción

03/02/2012

El actor ha declarado que no descarta trabajar en Bollywood si recibe "un buen guión y un director interesante". Sin embargo, ha matizado que "la mayoría de los proyectos son de bajo presupuesto".

Arnold Schwarzenegger está visitando estos días el continente asiático y ha declarado que no descarta trabajar en Bollywood si llega a sus manos "un buen guión y un director interesante". Aunque el actor de Terminator ha admitido que no sabe bailar demasiado, algo casi imprescindible para cualquiera que quiera actuar en Bollywood, según ha informado cadena india NDTV.

"He trabajado por todo el mundo, ¿así que por qué no en la India?", se ha preguntado el actor y exgobernador de California en una entrevista televisiva. A pesar de reconocer la posibilidad de trabajar en una película india y de elogiar la capacidad de producción de la industria cinematográfica local, Schwarzenegger, de origen austríaco, ha matizado que "la mayoría de los proyectos son de bajo presupuesto". Parece que el presupuesto de Bollywood no está a la altura de Schwarzenegger.



El actor se encuentra en la India como invitado de un encuentro internacional sobre medio ambiente, pero por causas desconocidas no ha aparecido la gala de entrega de premios en la que era el encargado de presentar uno de los galardones.