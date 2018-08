Gente Famosa

Presentación de sus memorias

Arantxa Sánchez Vicario: 'Mis padres me han anulado'

Redacción

14/02/2012

"No os podéis imaginar lo doloroso que ha sido publicar mis memorias, pero tenía esa necesidad vital y no podía seguir simulando una relación inexistente con mis padres y hermanos", se ha confesado.

Arantxa Sánchez Vicario ha reconocido que la relación con su familia es "inexistente" y que sus padres le han "anulado" en muchos aspectos de su vida. Acompañada de su marido Josep Santacana, la extensita ha presentado su polémica autobiografía, que lleva por título "íVamos!" y en la que no solo repasa su carrera tenística sino que también desvela muchos detalles íntimos de su vida.

"No os podéis imaginar lo doloroso que ha sido publicar mis memorias, pero tenía esa necesidad vital y no podía seguir simulando una relación inexistente con mis padres y hermanos", se ha confesado. Durante las últimas semanas, Arantxa Sánchez Vicario ha declarado estar arruinada.



La menor de los Sánchez Vicario no ha admitido preguntas y se ha limitado a leer un comunicado en el que ha justificado la decisión de demandar a sus padres, a quienes ha acusado de haber dilapidado su fortuna.

"¿Puede alguna persona creerse que yo no quería que todos estos problemas se quedaran en la familia? Lo he intentado con todas mis fuerzas", ha manifestado Arantxa, quien no ha querido dar más detalles de la demanda que hay en curso, "porque eso está en manos de los abogados".

Arantxa Sánchez Vicario ha reconocido que sus progenitores fueron quienes la guiaron a lo largo de su carrera, pero también los culpables de su infelicidad fuera de las pistas: "No soy una desagradecida, pero mis padres han ejercido un control y una protección que me han anulado en muchos momentos cruciales de mi vida".

"¿Puede alguno de mis hermanos o mis propios padres decidir con quién tengo que compartir mi vida? ¿Por qué se tienen que buscar siempre culpables a mis decisiones", se ha preguntado.

En este sentido, Arantxa ha negado que su matrimonio con Santacana le haya cambiado: "Sigo siendo la misma, solo que ahora decido lo que quiero decir y no quiero esconderme". La extensita ha admitido que ahora tiene "una nueva vida", en la que su marido y sus dos hijos son su verdadera familia.