Gente Famosa

Campaña por la reelección

Nicolas Sarkozy, el 'fabuloso' marido de Carla Bruni

Redacción

17/02/2012

La primera dama de Francia apoyará a su marido en la campaña por la reelección en los comicios de abril-mayo y que Sarkozy, generalmente, tiene "ideas fabulosas, muy sólidas".

Carla Bruni-Sarkozy ha declarado que considera que las ideas de su marido, el presidente conservador Nicolas Sarkozy, "son fabulosas" y que le apoyará en su campaña por la reelección en los comicios de abril-mayo próximos.

En declaraciones al diario Le Parisien, la exmodelo y cantante, que en el pasado no ha ocultado su inclinación hacia posiciones de izquierda, afirma que su marido "ha hecho todo bien, o casi, durante cinco años". "Encuentro que, generalmente, sus ideas son fabulosas, muy sólidas. Le apoyo al cien por cien", ha explicado la primera dama de Francia.

A pesar de lo que dicen los sondeos, que sitúan al presidente por detrás de su principal rival, el socialista François Hollande, Bruni no cree que su marido se dé por derrotado."No. Me levanto todas las mañanas y me acuesto todas las noches con él. Conozco poca gente que tenga tan pocas dudas. Si tuviera la menor duda, lo dejaría", ha agregado.

La primera dama opina además que "hay que mantener el rumbo" en Francia y que la experiencia de su marido es fundamental para evitar lo que ocurre en países como Grecia.