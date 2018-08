Gente Famosa

Premios Goya

Elena Anaya y Lucía Jiménez, la cara y la cruz de la alfombra roja

Redacción

20/02/2012

Goya Toledo, con un vestido de Elie Saab, Blanca Suárez, con un vestido de corte sirena con tul y pedrería, y Silvia Abascal, en su esperado regreso, son las ganadoras del glamour de este año.

La alfombra roja de la vigésimo sexta edición de los premios Goya ha tenido de todo. Las actrices, y los actores, han querido dar estilo, elegancia y, en definitiva, glamour, a una noche de cine y estrellas. Algunos lo han conseguido, como la ganadora del Goya a la mejor actriz, Elena Anaya, pero, otros, no supieron acertar. Incluso los hombres, que suelen tener más fácil acertar con el modelito, fallaron. Ni los guapos Miguel Ángel Silvestre, Asier Etxeandia o Unax Ugalde fueron capaces de ajustarse el traje negro.



En esta ocasión, los tonos champán, el nude y el negro han sido los más escogidos por las actrices. Sin embargo, algunas lo han hecho con más acierto que otras. Elena Anaya fue una de las más elegantes, junto a Goya Toledo, de Elie Saab, Blanca Suárez, con vestido de corte sirena con tul y pedrería en pecho y cadera de Monique Lhuillier y Silvia Abascal, que no sabemos si lució más por su vestido o por lo radiante que reapareció la actriz después de sufrir un ictus.



Lo sencillo es a veces lo más elegante. No es necesario sobrecargarse para ir bien vestida. Esa es la pauta que debieron seguir María León, con un vestido de Lanvin, Manuela Velasco, de Carolina Herrera, o Marta Etura, de Gucci. El vestido de Cayetana Guillén Cuervo (Oscar de la Renta) es objeto de debate, perfecto para algunos, descompensado para otros. En cualquier caso, Cayetana estaba correcta.



Michelle Jenner abusó de look princesa. El vestido (Zuhair Murad) era bonito, espectacular, pero demasiado para una gala de los Goya. María Valverde lució un vestido de Dior que no le favorecía.



Belén Rueda (Pedro del Hierro Alta Costura) y Leonor Watling (Miriam Ocáriz), ambas de rojo, optaron por cortes más clásicos, pero elegantes. Impecables las dos, aunque Belén Rueda fallo en el peinado, que parecía el resultado de un fuerte vendabal. Juana Acosta escogió un vestido de Paco Rabanne de líneas sencillas, pero personalizó su look con sus labios y su melena. Marisa Paredes, de azul, acertó a ser correcta una vez más.



"La moda es la manada; lo interesante es hacer lo que a uno le de la gana", decía Luis Buñuel. El problema es cuando hacer lo que a uno le da la gana significa ponerse lazos dorados en los tirantes del vestido y una diadema en un pelo imposible de definir, que es lo que creemos que hizo Pilar López de Ayala, que aunque iba de Nina Ricci no consiguió arregar lo del año pasado (con aquel inmenso tupé). Tampoco acertó Lucía Jiménez, vestida de alta costura de Pedro del Hierro. La actriz se decantó por un vestido con corte griego, pero no consiguió el efecto que hizo que Elena Anaya estuviera deslumbrante. El vestido no favorecía en absoluto a Lucía Jiménez, que le hacía inmensa. Melanie Griffith tampoco lo consiguió, pero debía estar más preocupada por preguntar a su marido, Antonio Banderas, para entender los chistes de Eva Hache (que se cambió varias veces de vestido y no acertó con ninguno).



Por mucho que lo firme Juanjo Oliva y queramos ver un toque de glamour al atuendo, Inma Cuesta no nos convence. A la actriz no le favorecía ni el escote, ni las transparencias, ni esas mangas con las que parecía que podría echar a volar en cualquier momento.



No merece comentarios el look de Isabel Coixet, que después de escuchar su elogio del juez Garzón, nos percatamos de sus guantes negros y no supimos cómo interpretarlos.



Y si hubo una pareja que destacó por no dar una esa fue la formada por Unax Ugalde y su novia, Ingrid Rubio. A él parecía faltarle una talla de chaqueta y a ella también le sentaban "raro" el vestido negro de Hotel Particulier y la cazadora Perfecto de Love Moschino.