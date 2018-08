Gente Famosa

Raquel del Rosario supera por segunda vez un precáncer de útero

22/02/2012

En el último mes la cantante ha vuelto a saltar a las primeras páginas de los medios tras anunciar su separación de Fernando Alonso.

Raquel del Rosario ha confesado que acaba de superar un precáncer de útero: "Es la segunda vez que me pasa. Lo cuento para animar a todas las chicas a que se hagan revisiones para detectarlo a tiempo". Por eso, con una actitud cargada de optimismo ha revelado que entre sus planes de futuro no está "ni ser más guapa, ni mejor cantante ni nada. Desde hace ya un par de años me he propuesto ser mejor persona".

"Ya llevo dos años de purga donde me he propuesto crecer hacia dentro. Trabajar el amor. Empezando por el amor propio", ha explicado en la cantante en una entrevista concedida a la revista Elle.

"Tengo que reconocer que la fama y la falta de anonimato me superaron. Tuve que elegir entre enfadarme con el mundo o decir: 'Así es mi vida' y ser feliz" ha asegurado.

Además de su carrera musical, Raquel en el último mes ha vuelto a saltar a las primeras páginas de los medios tras anunciar su separación de Fernando Alonso . Muy discreta, ha querido dejar claro: "No quiero explicar nada de mi ruptura pero a la gente le sorprendería la amistad tan bonita que existe entre los dos. Hoy es, incluso, mejor que antes".

Raquel ha querido zanjar el tema comentando: "Solo me da rabia que hayan intentado hacer tanto daño, porque al final no soy alguien anónimo y estoy expuesta mediáticamente, pero lo importante es que en mi corazón estoy tranquila y sé que él también".