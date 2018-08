Gente Famosa

Desde noviembre

Colate confirma su separación de Paulina Rubio

Redacción

07/03/2012

El empresario ha ofrecido una entrevista a la revista 'Hola' y ha asegurado que la separación ha sido por mutuo acuerdo. La pareja llevaba casi cinco años de matrimonio y tiene un hijo en común.

Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nágera "Colate" se separan tras casi cinco años de matrimonio por mutuo acuerdo, según ha asegurado el propio Colate a la revista Hola.

"Ha sido una decisión de los dos, aunque es posible que yo haya sido más firme a la hora de llevarla a cabo", ha asegurado el hasta ahora marido de Paulina, quien ha reconocido que la separación se hizo efectiva el pasado noviembre. "Tengo la sensación de que no hay marcha atrás", ha sentenciado.



"Nuestra comunicación en estos momentos es, por desgracia, mínima y exclusivamente sobre nuestro hijo", ha añadido, en referencia a Andrea Nicolás, nacido en noviembre de 2009, quien pese a la alegría aportada al matrimonio, no pudo arreglar sus problemas entre él y la cantante.

"Un hijo no arregla un matrimonio", explica a la revista de la que fue portada en la Navidad de 2010 con Paulina Rubio, su hijo recién nacido y sus mascotas en su casa de Miami.

El empresario asegura, por un lado, que siempre estará "agradecido a Paulina". "Con ella he tenido lo mejor de mi vida", añade, y espera que, con el tiempo sean "buenos amigos", ha añadido. Pero también ha asegurado que su relación le ha perjudicado profesionalmente. "Decidí ayudar y apoyar a mi mujer, lo que me ha ocasionado muchos problemas que me están saliendo muy caros", ha explicado.

"Paulina es una estrella desde que es una niña y, en mi opinión, le ha faltado mucho ese aspecto tan importante en la educación y desarrollo de los seres humanos. Como persona, Paulina está muy influenciada por su carrera y todo lo que la rodea", opina Colate.