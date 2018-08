Gente Famosa

Sara Carbonero: 'Me veo casada y con muchos hijos'

08/03/2012

La periodista ha participado en la presentación de la nueva campaña de una conocida marca de champú y ha hablado de sus planes de futuro con su novio Iker Casillas.

Sara Carbonero ha participado junto a Ariadne Artiles y Paula Echevarría en la presentación de una nueva campaña de una conocida marca de champú. La periodista ha hablado de sus planes de futuro con su novio Iker Casillas.

Según ha publicado el portal Vanitatis, Carbonero ha explicado que tiene pensado formar una familia: "Me veo casada y con hijos. No sé cuántos, pero me gustaría que fueran muchos".

La periodista y su pareja se compararon hace poco una casa en La Finca, una exclusiva urbanización de Madrid, pero han tenido que hacer obras en la vivienda y todavía no se han mudado. "No lo sé ni yo", ha explicado Carbonero al ser preguntada por la fecha en la que empezarán a disfrutar de su nuevo nidito de amor.

El anillo, "un regalo muy especial"

Hace unas semanas saltaron todas las alarmas por una posible boda entre SAra Carbonero e Iker Casillas por un sospechoso y carísimo anillo que lucía la periodista deportiva tras su cumpleaños. El anillo de Cartier valorado en 3.500 euros que luce la novia de Casillas es el que se suele utilizar como anillo de compromiso y todo apuntaba a que Casillas le había pedido matrimonio a su novia, pero parece que ha sido una falsa alarma, o eso dice Sara Carbonero: "Es un regalo muy especial, al que le tengo mucho cariño. La prensa se ha dado cuenta tarde, porque hace tiempo que lo tengo". De todos modos, la periodista no ha querido especificar de quién ha sido ese regalo tan especial.