Gente Famosa

¿Exhibición?

Rihanna posa en topless en Twitter

Redacción

09/03/2012

Esta misma semana, Rihanna publicaba otra fotografía en la que insinuaba que estaba buscando novio o, tal vez, ya lo había encontrado. ¿A qué está jugando?

Rihanna ya no sabe qué hacer. La cantante ha decidido enseñar al mundo sus encantos a través de su perfil de Twitter. Rihanna aparece en topless e insinúa, que no muestra, su torso desnudo tapado por unos enormes brazaletes y una especie de cetro utilizado en algún tipo de ritual de santería africana.

"Where have you been all my life?" (¿Dónde has estado todo este tiempo?) es la frase que ha elegido la cantante de 24 años para acompañar la provocativa fotografía. ¿A quién se refiere?

