Gente Famosa

A la venta el 20 de marzo

Ana Obregón publica sus memorias

Redacción

16/03/2012

La polifacética actriz ha desvelado en su autobiografía sus amoríos con el conde Lequio o Alberto de Mónaco.

La biografía de Ana Obregón verá la luz el próxiumo 20 de marzo. La polifacética actriz ha contado sus vivencias con los tres hombres que, según ella, marcaron su vida: Fernando Martín, Alessandro Lequio y el príncipe Alberto de Mónaco. El libro se titula Así soy yo, de 400 páginas, está basado en sus 28 diarios y escrito de su puño y letra durante un año en Miami.

"Me rodeó con sus brazos y ya no peleé más contra mis sentimientos", ha escrito Obregón sobre su su idilio con el príncipe de Mónaco y que adelantado la revista ¡Hola!. "Nunca había besado a un príncipe y esperé unos segundos por si el cuento sucedía al revés, como siempre me ocurría en el amor, y este se convertía en rana, pero no, mantuvo su forma humana y sus labios. ¡Menos mal!", ha añadido.



"Necesito quitarme este disfraz de lentejuelas que me han puesto, porque me aprieta el alma", ha asegurado Obregón.