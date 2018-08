Gente Famosa

A Javier Bardem no le gusta ser un famoso

Redacción

19/03/2012

En una entrevista publicada en The Independent, Bardem ha admitido que no le gustan las preguntas sobre su vida con su mujer, con la que se casó en 2010, para no desviar la atención sobre su trabajo.

El actor Javier Bardem, durante una rueda de prensa. Foto: EFE El actor Javier Bardem, durante una rueda de prensa. Foto: EFE

Javier Bardem prefiere no hablar de su vida privada y de su relación con Penélope Cruz para evitar la "presión" que ello implica en su trabajo. En una entrevista publicada en el periódico británico The Independent, Bardem, de 43 años, ha admitido que no le gustan las preguntas sobre su vida con su mujer, con la que se casó en 2010, para no desviar la atención sobre su trabajo. "Trae cierta presión y una expectativa que tal vez una película no se merece. Puede ayudar de alguna manera, pero por otro lado no", ha dicho el actor, que interpretará al malo de la próxima entrega del agente James Bond. Para Bardem, la otra cara de llevar una vida glamurosa en el mundo del cine es tratar de equilibrar el trabajo con el impacto que ello tiene en el resto de su vida. "Yo hago un trabajo y tengo suerte de hacer un trabajo que me gusta, pero es duro. No estoy diciendo que sea tan duro como trabajar en una mina de carbón, pero es difícil de diferentes formas", ha relatado el actor.



