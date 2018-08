Gente Famosa

Belén Esteban vs. Pedro J. Ramírez

20/03/2012

Belén Esteban tiene un nuevo enemigo: Pedro j. Ramírez. La ex de Jesulín de Ubrique ha abierto la guerra contra el directo de el diario El Mundo con unas declaraciones que ha hecho en el programa de televisión en el que trabaja. "Lleva jorobando mi carrera desde que empecé en televisión. Ya está bien de hacer daño a una persona", ha sentenciado Esteban.

Al parecer, según ha declarado Belén Esteban, en el diario El Mundo están pensando en publicar algo sobre la madre de Andreíta en lo que ella misma apunta que "me ponen de todo" y, sobre todo, Belén se queja "de los términos que salen hablando de mi".

"Me parece bochornoso porque si tengo una silla es porque me dan un trabajo. El día que no la tenga es porque no valdré", ha explicado.



De hecho, en esta nueva guerra, la colaboradora de "Sálvame" se ha dirigido directamente a Pedro J. Ramírez: "Para hablar hay que tener la casa muy bien barrida y él la tiene llena de mierda. Que empiece hablando de él que tiene mucho temita".