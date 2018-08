Gente Famosa

David Bekcham se avergüenza de sus estilismos del pasado

23/03/2012

"¿En qué estábamos pensando?", ha dicho el futbolista que se pregunta cuando ve alguna fotografía suya de hace unos años y recuerda "las pintas" que alguna vez ha lucido.

David Beckham ha admitido que se avergüenza de la ropa que vestía hace años. "¿En qué estábamos pensando?", ha dicho el futbolista que se pregunta cuando ve alguna fotografía suya de hace unos años y recuerda "las pintas" que alguna vez ha lucido.

En concreto, hay un estilismo que atormenta especialmente a David por encima del resto. Se trata de cuando asistió a una fiesta de la firma Versace celebrada en Londres. Para tal ocasión, Beckham decidió ir a juego con su mujer y así ambos se enfundaron en cuero negro de arriba a abajo.

"Victoria y yo llevábamos dos trajes ajustados de motorista. Eran de Versace y creíamos que quedarían bien para su fiesta. Sin embargo, ahora miro atrás y pienso: ¿En qué estaba yo pensando?. Aunque la verdad es que nos reímos mucho cuando nos acordamos y tengo que decir que no quedaban tan mal", ha declarado el jugador de fútbol.

Para él el problema no fue el look "total leather", sino llevarlo a la vez que Victoria: "No sé cómo pude hacer eso. No entiendo cómo me atreví a hacerlo, pero reconozco que tampoco me arrepiento".