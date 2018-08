Gente Famosa

Mónica Bellucci: 'No creo en la fidelidad, creo en el amor'

26/03/2012

"Una relación funciona o no funciona. Lo único seguro en mi vida son mis hijas. Para nosotros los italianos, la familia es todo, en particular los hijos. El resto viene después", ha dicho la actriz.

Mónica Bellucci asegura que no cree "en la fidelidad", pero sí "en el amor". La actriz ha dicho que cree en la fidelidad del corazón "más que en la del cuerpo, porque traicionar carnalmente es menos grave".

"Una relación funciona o no funciona, y no sé hasta cuándo. Lo único seguro en mi vida son mis hijas. Soy italiana y para nosotros los italianos, la familia es todo, en particular los hijos. El resto viene después", ha declarado Bellucci en una entrevista publicada en el diario La Repubblica,.

En cuanto a los celos, Bellucci es partidaria de que los actores se casen entre ellos. "Atención, no es que no sea celosa, pero está claro que un actor entiende mejor a una actriz y viceversa. Si mi marido tiene una escena sexual con una mujer que encuentra atractiva seguramente interpretará mejor", ha matizado.

El golpe en el corazón, enamorarse, "mejor dicho, caer enamorado es terrible y maravilloso, es necesario haberlo vivido para entender lo que te sucede dentro".