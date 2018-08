Gente Famosa

Tras varios años en la sombra

Tamara-Yurena se desnuda en 'Interviú'

Redacción

26/03/2012

A sus 43 años y con una nueva imagen, la cantante ha vuelto totalmente transformada y dispuesta a que esta vez sí le tomen en serio en el panorama musical.

Tamara ha vuelto a quitarse la ropa y a hablar de su pasado, su presente y sus proyectos de futuro, en la revista Interviú. Más de una década después de aquel mítico "No cambié" y convencida de querer volver a probar suerte en el mundo de la música, Yurena Seisdedos vuelve a la primera plana.

Interviú lo deja claro titulando 'Yurena sí cambió'. A sus 43 años y con una nueva imagen, la cantante ha vuelto totalmente transformada y dispuesta a que esta vez sí que se le tomen en serio en el panorama musical.

Atrás quedan sus inicios en los que se dio a conocer en "Crónicas Marcianas" junto a personajes como Paco Porras, Toni Genil, Leonardo Dantés o la propia madre de Yurena, Margarita Seisdedos.

Yurena tiene muy claro que no tiene nada que agradecer a sus ex compañeros y comenta en Interviú: "Solo sé que he sido una trabajadora nata, número uno en ventas, y que ellos en eso no han tenido nada que ver".

Tras un nuevo cambio de imagen y tras perder diez kilos, Yurena asegura que ha decidido quitarse la ropa en esta revista para sorprenderse a sí misma y superar los miedos que tenía en el pasado.

La carrera de Yurena no se ha paralizado a pesar de que decidiese alejarse del mundo de los platós de televisión y decidió probar suerte como empresaria de la noche llevando un local de copas en el madrileño barrio de Malasaña.

Pero parecer ser que su vena de cantante ha vuelto y ahora quiere intentar volver al número uno con un nuevo trabajo, esta vez en inglés.