Mario Vaquerizo: 'Hay chicos que me gustan, pero soy heterosexual'

27/03/2012

El líder de las Nancys Rubias ha recogido sus impresiones sobre las figuras centrales de su vida, de su madre a su esposa, la cantante Alaska, en su libro 'Haciendo Majaradas, Diciendo Tonterías'.

Mario Vaquerizo ha revelado asuntos tan íntimos como sus preferencias sexuales o la inesperada muerte de su hermano en el libro Haciendo Majaradas, Diciendo Tonterías. El periodista, representante y showman Mario Vaquerizo ha recogido sus impresiones personales sobre algunas de las figuras centrales de su vida, de su madre a su esposa, la cantante Alaska, en una publicación que saldrá a la venta el próximo 3 de abril.

En esta obra, el líder de la banda Nancys Rubias desnuda y describe las coordenadas de su universo existencial desde su peculiar punto de vista, "irónico, divertido, auténtico y muy espontáneo" y alejado de la intensidad, que le da "alergia", según ha informado la editorial.

"Desde hace unos años no tengo ningún reparo en declarar abierta y públicamente que hay chicos que me gustan. Hoy, mi opción sexual es plenamente heterosexual, pero no puedo, ni quiero, evitar reconocer que hay hombres que me resultan guapos y atractivos", comenta Vaquerizo en un capítulo de este trabajo, en el que se define como un "bisexual teórico y estético".

Mario Vaquerizo trata también su admiración por personajes como Bibiana Fernández, Carmen Lomana o Fabio McNamara, y aporta su opinión sobre las drogas, entre otros asuntos.