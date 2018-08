Gente Famosa

Promoviendo la comida sana

David Beckham ahora anuncia batidos del Burger King

Redacción

04/04/2012

El futbolista ha decidido promover la comida saludable frente a la basura. En este nuevo anuncio, Beckham enamora a una dependienta cuando pide un batido bajo en calorías.

El futbolista David Beckham ha cambiado los calzoncillos por los batidos. De la mano del Burger King, Beckham ha decidido promover la comida saludable frente a la basura. En este nuevo anuncio, vemos al futbolista pidiendo un batido bajo en calorías en la conocida cadena de comida rápida.

Como si de la mismísima Carmen Lomana se tratara (todos recordamos ese "A la parrilla, como me gusta"), David Beckham se ha puesto al frente de los anuncios del Burger King. Pero no, él no promociona una hamburguesa baja en calorías, sino los nuevos batidos de fruta natural.

Dejando la sensual ropa interior de H&M a un lado, el deportista se lanza ahora a beber el smoothie con sabor a plátano y fresa. Con estas imágenes, la cadena de hamburguesas pretende hacer un lavado de cara y desprenderse de su fama de comida basura introduciendo poco a poco alimentos más saludables.



Puedes ver el vídeo aquí.