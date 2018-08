Gente Famosa

Heidi Klum se desnuda por dentro y por fuera

18/04/2012

La modelo ha reconocido que en estos últimos meses las cosas se han complicado con su divorcio del cantante Seal, pero tal y como ella misma ha declarado: "La vida a veces te pone a prueba".

Heidi Klum ha decidido quitarse la ropa para mostrarse tal y como es, en la revista Allure. La modelo ha hablado de su polémico divorcio con Seal y de cómo afronta esta nueva etapa de su vida.

"Siempre he soñado con cómo me gustaría que fuesen las cosas y las planeaba, pero, como todos sabéis, las cosas no terminan como te las imaginabas en tus sueños", ha confesado.



Heidi ha reconocido que en estos últimos meses las cosas se han complicado, pero tal y como ella misma reconoce: "La vida a veces te pone a prueba y luego tu tienes que saber cómo hacer frente a lo que llega, pero mis sueños siempre fueron así... Tener una familia perfecta, muchos niños y un jardín precioso".

Con una actitud muy optimista, la modelo asegura no arrepentirse de nada de lo que le ha pasado junto a Seal y se limita a comentar que "las cosas suceden como tienen que suceder".