Gente Famosa

Denuncia en Twitter

Bar Refaeli denuncia un cacheo excesivo en un aeropuerto

Redacción

19/04/2012

La modelo no ha querido revelar el aeropuerto donde tubo lugar el incidente, pero ha publicado en Twitter que una agente que no tuvo ningún reparo en cachearla con excesiva profundidad.

La modelo Bar Refaeli ha denunciado que la policía encargada de cachearla en el aeropuerto tocó demasiado, más bien, Refaeli asegura que la agente le metió mano.

El incómodo incidente tuvo lugar en un aeropuerto que la joven no ha querido revelar. Allí topó con una agente que no tuvo ningún reparo en cachearla con excesiva profundidad. La modelo denunciaba a través de Twitter : "Una mujer me ha hecho un cacheo en el aeropuerto que me ha hecho sentir muy incómoda y no deja lugar a dudas de su condición sexual".

Bar prefirió no dar datos sobre su localización después de la gran indignación que suscitó entre sus más de 172.000 seguidores en la red de microblogging.