Gente Famosa

En la cocina de casa

Victoria Beckham se olvida a uno de sus hijos

Redacción

02/05/2012

La diseñadora se dejó olvidado a Brooklyn en casa mientras se suponía que le llevaba al colegio y se dio cuenta de que se había dejado a su pequeño en la cocina cuando ya estaba a mitad de camino.

Parece que Victoria Beckham no da a basto. Aunque fue accidentalmente, lo cierto es que la excantante convertida en diseñadora se dejó olvidado en su casa de Los Ángeles a su hijo Brooklyn, de 13 años de edad.



Victoria Beckham se dejó olvidado a su hijo Brooklyn en casa mientras se suponía que le llevaba al colegio en coche. La mujer de David, quien también es madre de Romeo, Cruz y Harper Seven, se dio cuenta de que se había dejado a su pequeño en la cocina cuando ya estaba a mitad de camino.

"Me metí en mi Range Rover, coloqué el asiento, encendí mi iPod y me fui camino al colegio. Y después me di cuenta de que me había dejado a Brooklyn en la cocina. Estaba conduciendo sola, hablando y, de repente, miré a los asientos de atrás y me dije: '¡Mierda! ¡Mierda! Me he olvidado algo", explica Victoria a la revista Vanity Fair.

A sus 38 años, la celebrity admite que se "sintió como una completa idiota" cuando se dio cuenta de su error. "Harper iba en el coche, yo estaba en el coche y ya estábamos camino al colegio, pero no teníamos al niño que tenía que ir a la escuela", termina diciendo la mujer de Beckham.