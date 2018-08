Gente Famosa

Tras once meses de matrimonio

Lucía Etxebarria anuncia que se separa

Redacción

03/05/2012

"He metido la pata hasta el fondo. Durante mucho tiempo el que todavía es legalmente mi marido se quejaba de que nunca reconocía en público que él lo era. Y de que no me ponía el anillo", ha escrito.

Lucía Etxebarria ha anunciado en su cuenta de Facebook que se separa, tras 11 meses de matrimonio con el productor catalán Josep. Tras muchos años de relación, la escritora y el hasta ahora su marido se casaron en junio de 2011 en una boda íntima celebrada en la localidad de Blanes.

"Hay gente que se droga, gente que bebe, gente que conduce a velocidad de vértigo, y otros que nos metemos en procesos de autodestrucción mucho más sutiles simplemente porque pensamos que no nos merecemos nada, y nos autoboicoteamos. Y un día de repente vemos lo que nos hemos hecho a nosotros mismos y nos damos cuenta de que si avanzamos solo un pasito más, uno solo, nos despeñaremos por el abismo... que se abre a nuestros pies, pero que somos nosotros los que elegimos ir derechitos al despeñadero. Yo he sido temeraria y cobarde a la vez. Temeraria porque he hecho locuras, y cobarde porque las he hecho por miedo a que me hicieran daño. Y he metido la pata hasta el fondo. Durante mucho tiempo el que todavía es legalmente mi marido se quejaba de que nunca reconocía en público que él lo era. Y de que no me ponía el anillo. Ya es tarde para ponerse anillos, y probablemente es tarde para muchas cosas, pero aún es - legalmente- mi marido, y además es el amor de mi vida. Que conste", ha escrito la escritora en su cuenta de Facebook.