Gente Famosa

Rumores

Lady Gaga podría haber roto con Taylor Kinney

Redacción

04/05/2012

Aunque parecía que Lady Gaga había encontrado el amor, los rumores de ruptura con Taylor Kinney confirman lo contrario. La gira que la cantante hará el próximo año podría ser el motivo.

Lady Gaga podría haber acabado su relación con su novio Taylor Kinney, según la información que ha recogido la revista Us Weekley. Uno de los motivos por los que Lady Gaga y Taylor Kinney habrían podido poner fin a su relación de 10 meses sería la futura gira que la cantante llevará a cabo el próximo año. Lady Gaga estará recorriendo el mundo sin descanso y no tendrá tiempo para una relación.

Al parecer, y tal y como ha apuntado la fuente que ha hablado con Us Weekly, la pareja no estaba hecha para darse el "sí, quiero" y Taylor no ha resultado ser tan encantador como Lady Gaga creía. A la cantante le encantaba que todo el mundo le dijera que su chico era muy guapo, pero no ha sido suficiente para que la relación siguiera adelante.