Rihanna se pasa al bodypaint para su nuevo videoclip

Redacción

16/05/2012

La cantante ha publicado todas las fotos del making of de su último vídeo "Where have you been" en su cuenta de Facebook y no ha tenido ningún pudor en publicar unas imágenes de su cuerpo desnudo.

8 Rihanna. Imagen: Facebook.

galerias (1) El ''making off'' del último videoclip de Rihanna Rihanna ha utilizado la técnica del body painting para su último videoclip y ha vuelto a dejar boquiabiertos a todos sus seguidores. La de Barbados ha publicado todas las fotos del making of de su último tema "Where have you been" en su cuenta de Facebook y no ha tenido ningún pudor en publicar unas instantáneas de su cuerpo desnudo pintado con escamas de cocodrilo. Rihanna ha titulado este nuevo álbum de Facebook "Behind the Scenes" (Detrás de las cámaras) y publica absolutamente todos los secretos del rodaje de este videoclip, entre las que aparecen las fotografías de Rihanna en topless. Ya sabíamos que a la cantante le gusta mostrar su atractivo, pero últimamente Rihanna se atreve a hacer demasiadas locuras. ¿Qué será lo próximo?



