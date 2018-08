Gente Famosa

Arrepentido

Michael Fassbender cree que mostrar el pene en 'Shame' le perjudicó

Redacción

16/05/2012

En una entrevista con la revista GQ, el actor ha explicado que cree que su trabajo en la película Shame no fue recompensado con una candidatura al Óscar porque en la cinta muestra su pene.

El actor Michael Fassbender considera que su trabajo en la película Shame no fue recompensado con una candidatura al Óscar porque en la cinta muestra su pene, según ha declarado en una entrevista con la revista GQ.

"Esa escena haciendo pis me costó un Óscar", ha dicho el intérprete alemán en alusión al momento en el que el personaje que encarna en el filme está en el cuarto de baño y la cámara muestra su pene.

"Al principio la gente me decía que iba a ir a los Óscar y a mí me daba igual", ha explicado el actor. "Pero después de un tiempo, que te lo repitan tanto al final hace que te lo creas y lo des por sentado. Pensé que estaría allí. Y luego descubrí que no y me sentó mal. Muy mal", ha admitido Fassbender.

El protagonista de X-Men: First Class fue candidato a los Globos de Oro por ese papel en la categoría de mejor actor de drama, junto a Leonardo DiCaprio (J. Edgar), Ryan Gosling (The Ides Of March), Brad Pitt (Moneyball) y George Clooney (The Descendants), quien finalmente ganó del premio.

En la entrevista, el actor reconoce que mantiene una relación sentimental con Nicole Beharie, con la que compartió escenas en Shame. "Nos estamos viendo, tratamos de hacerlo de forma frecuente. Es difícil porque ella vive en Nueva York y yo en Inglaterra", ha comentado el actor, que ha revonocido que el amor entre ambos surgió una vez concluido el rodaje de la película.

Fassbender estrenará Prometheus, el regreso de Ridley Scott a la ciencia ficción, el 8 de junio.