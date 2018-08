Gente Famosa

Entrevista en el 'NY Times'

Sheldon Cooper sale del armario

Redacción

24/05/2012

El actor de la serie "The Big Bang Theory" Jim Parsons ha confirmado en una entrevista su condición sexual. Al parecer, Parsons mantiene una relación sentimental con Todd Spiewak desde hace diez años.

El actor Jim Parsons, Sheldon Cooper en 'The Big Bang Theory'. Foto: EFE

El actor Jim Parsons, que interpreta a Sheldon Cooper en la serie "The Big Bang Theory", ha confirmado que es homosexual en una entrevista con el The New York Times. Durante el perfil del actor se asegura que "Parsons es gay y tiene una relación de 10 años" con Todd Spiewak.



El actor hace pública su condición sexual después de haber participado en la obra de teatro sobre el SIDA "The Normal Heart", en la que interpretaba a un homosexual. Precisamente, Parsons retomará su papel en la adaptación al cine de la obra, que se encuentra actualmente en preparación.