Los padres de Miley Cyrus, alucinados con la noticia del compromiso

Redacción

08/06/2012

Miley Cyrus y Liam Hemsworth se conocieron durante el rodaje de The Last Song, en 2009. Su relación comenzó en 2010 tras una breve ruptura, pero desde entonces no se han separado.

Liam Hemsworth y Miley Cyrus, en la fiesta de Vanity Fair, tras la última edición de los Oscar, EFE

Parece que el compromiso de boda de Miley Cyrus y Liam Hemsworth ha pillado por sorpresa a los padres de la cantante, Billy Ray y Tish Cyrus. Al parecer, no se esperaban que su "niña" de 19 años se fuera a comprometer tan pronto con su novio.

El pasado miércoles, Cyrus y Hemsworth revelaron a través de la revista People que se habían comprometido el pasado 31 de mayo, pero todavía no habían salido a la luz las reacciones de su familia, quienes para nada se lo esperaban. El primero en compartir su felicidad fue el padre de Miley Cyrus, Billy Ray, quien no dudó en dar la bendición a la jovencísima pareja. El cantante expresó su felicidad a través de su cuenta de Twitter: "Todo lo que esperaba como padre era ver cómo mis hijos cumplían sus sueños. Encontraban su felicidad, su paz interior... Y algún día el amor verdadero". La madre de Miley también compartió su felicidad en su cuenta de Twitter: "¡Todo el amor del mundo para Miley y Liam, es increíble! Estoy muy feliz por mi preciosa niña y por el amor de su vida!". De todos modos, la relación ha sido muy seria desde el principio. Fuentes cercanas a la pareja revelan a RadarOnline que "Liam vivía con Miley desde que comenzaron a salir en 2009. Billy Ray y Tish le quieren como si fuera un hijo más". Aún así, esta fuente confiesa a RadarOnline que a pesar de que Billy Ray les haya dado su bendición, se preocupa por lo jóvenes que son y espera que no se apresuren hacia el altar. Los que no se han pronunciado aún son los familiares de Liam Hemsworth. Ni sus padres, ni su hermano Kris y su cuñada Elsa Pataky han mencionado nada sobre el sorprendente compromiso de Liam Hemsworth y Miley Cyrus





