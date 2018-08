Gente Famosa

Michelle Obama: 'A veces siento que Barack no me quiere'

12/07/2012

"Siempre me voy yo antes a la cama, luego Barack me arropa, apaga la luz y seguimos hablando".

Nunca antes habíamos visto a la primera dama tan natural y abierta durante una entrevista. En este caso, la revista italiana Chi nos muestra a una Michelle de lo más divertida y espontánea narrando su día a día junto a su marido, el presidente de los Estados Unidos.



A lo largo de la entrevista, una de las declaraciones más sorprendente de Michelle Obama se produjo cuando la mujer del presidente confesó que a veces sentía que su marido no le quería, pero rápidamente Michelle se apresuró a dejar claro que esos pensamientos eran meros bajones puntuales: "Al hablar con él ya me siento segura y me doy cuenta de que en realidad me adora", declaró.



"Cenamos a las 18:30, hablamos media hora con las niñas y luego ellas sacan al perro. Mientras tanto, mi marido y yo hablamos sobre la situación del país", comentaba. "Siempre me voy yo antes a la cama, luego Barack me arropa, apaga la luz y seguimos hablando".



El poder de la música



Además, la primera dama habló sobre una de sus grandes pasiones: la música. Para ella, tiene un poder extraordinario y los músicos viven la vida de una forma diferente.



El gusto por este arte lo comparte con su marido, Barack Obama, a quien en más de una ocasión le hemos visto mostrando sus dotes como cantante. "Canta dando vueltas por la casa, a veces no puedo conseguir que pare", decía Michelle entre risas.