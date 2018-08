Gente Famosa

El abogado de Pantoja compara a la cantante con la infanta Cristina

Redacción

16/10/2012

El letrado afirma que no hay ninguna resolución donde se autorice a investigar a Isabel Pantoja y ha explicado que en un auto de Palma de Mallorca se rechazó que la infanta declarase como imputada.

El abogado de la tonadillera Isabel Pantoja, José Ángel Galán, ha comparado hoy la situación de la cantante con la de la infanta Cristina en el caso en el que se investiga a su marido, Iñaki Urdangarín, duque de Palma.



El letrado ha asegurado que no hay ninguna resolución judicial donde se autorice a investigar a Isabel Pantoja y ha explicado que en un auto de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca se rechazó que la infanta declarase como imputada.

Galán ha incidido en que en el auto la sección segunda de la Audiencia de Palma señaló que el hecho de que la infanta fuera vocal de la junta directiva de una sociedad de Urdangarín "no es suficiente para ser imputada".



También ha destacado que en una agenda personal de Julián Muñoz se refleja la intensa actividad artística y profesional de Pantoja, y en ella se recogen también, entre otros datos, los nombres de las ciudades donde actuó.



Para este letrado ello demuestra que la tonadillera no ha delinquido porque, según su defensa, "jamás cambió su comportamiento y en absoluto manejó, ocultó o disfrutó de otro dinero que no fuera el suyo".

Por otra parte, el abogado de Julián Muñoz, Miguel Criado, ha vuelto a insistir en que se han vulnerado los derechos fundamentales de su cliente, extremo al que se han adherido todas las defensas.







Diez acusados en el banquillo



En las próximas horas el tribunal decidirá sobre las cuestiones previas planteadas hoy en la sala y mañana comenzarán las declaraciones de los diez acusados.

Hoy, el más madrugador ha sido Julián Muñoz, quien ha llegado a la sede judicial pasadas las 8.30 horas, mientras que Pantoja lo ha hecho a las 9.15, y ha recibido un ramo de flores de un seguidor. De los principales imputados en el caso, la última en llegar ha sido la exesposa de Muñoz, Maite Zaldívar.

Pantoja se enfrenta a una petición fiscal de tres años y medio de prisión y multa de 3,6 millones de euros, y Muñoz a otra de siete años y medio de cárcel y siete de inhabilitación por blanqueo de capitales continuado y cohecho pasivo, y multas por un total de 7.466.000 euros.



A Zaldívar se le acusa, al igual que a Isabel Pantoja, de blanqueo de capitales, y se le pide la misma pena que a la tonadillera y una multa de 2,6 millones de euros.