Gente Famosa

Cuestión de gusto

Javi Martínez, Guti o Piqué, ¿quién tiene más estilo?

A. A.

09/10/2012

El modelito de Martínez para el Oktoberfest de Alemania nos ha dejado pasmados. Parece que a los futbolistas les gusta innovar con sus atuendos, ¿pero no todos aciertan con sus estilismos?.

El pasado fin de semana, Javi Martínez volvió a ser noticia. Sin embargo, en esta ocasión sus irrupciones nocturnas o sus dolorosas despedidas han quedado en un segundo plano. No es para menos, porque el estilismo que el futbolista lució en la Oktoberfest de Alemania casi nos provoca un desprendimiento de retina. Una cosa es intentar caer bien a la nueva afición y otra es no tener sentido del ridículo.

Después de observar una y otra vez esos pantalones, esa camisa de cuadros rojos y blancos, ese chaleco y esas "botitas", hemos llegado a la conclusión de que a los futbolistas les gusta ser unos auténticos "figuras".

No sabemos si es que Javi Martinez además de equipo quiere cambiar de imagen, pero como siga por ese camino la del Oktoberfest. Será la primera de muchas imágenes sorprendentes. Hasta ahora, tal vez se había dejado asesorar por su novia, María Imízcoz, que tiene un blog de moda, pero aquel día el teléfono debía estar comunicando.

De todos modos, uno de los más pintorescos suele ser Guti (José María Gutiérrez, que suena menos fashion, pero es su nombre real). Si los tatuajes, la melena y el tinte rubio no fueran ya suficientes, al exjugador del Real Madrid, le encantan los complementos y las superposiciones (camisa, chaleco, chaqueta, pajarita, gafas de pasta... ¡no le falta de nada!). Vamos, que lo de "menos es más" no le convence. Su novia y futura madre de su tercer hijo, Romina Belluscio, está encantada, así que parece que a algunos el look "recargado" les convence.

Desde que empezó a salir con Shakira, Piqué ha sacado al dandi que lleva dentro. Parece que ser la imagen de la línea masculina de Mango también ha ayudado a que, por lo general, acierte con sus modelitos. De todos modos, el defensa del Barça ha confesado en alguna ocasión que es Shakira la que elige su ropa. Esperemos que no se fíe ciegamente de la colombiana, porque tampoco es que sea un ejemplo de elegancia. A Shakira le pierden los brillos, los rasos y las prendas más pequeñas que una servilleta.

Y, por último, otros pecan por falta de originalidad. Es el caso de los jugadores Álvaro Arbeloa y David Villa. De momento, no comparten camiseta en el campo, uno es merengue y el otro culé, pero cuando esta mañana se han reunido en la cocentración de la seección española, parecían dos gotas de agua. Idéntica camiseta, vaqueros, zapatillas deportivas y... ¡maleta de Louis Vuitton! Es que eso de ser futbolista da para mucho...