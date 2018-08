Internacional

EE. UU.

Cuatro personas muertas, tras un tiroteo en una vivienda de Colorado

Redacción

EITB

18/12/2012

Las víctimas han sido identificadas como dos hombres y dos mujeres, y entre los fallecidos figuraría el presunto autor de los disparos, que aparentemente se ha suicidado.

Cuatro personas han sido halladas muertas en una vivienda del Condado Weld, en Colorado (EE.UU.), tras un tiroteo, según un portavoz de la Policía de Weld County. Entre los fallecidos figuraría el presunto autor de los disparos, que aparentemente se ha suicidado.

Las víctimas han sido identificadas como dos hombres y dos mujeres. Según el portavoz policial, los fallecidos guardan algún tipo de relación entre sí, informa la cadena de televisión estadounidense CNN.

Según ha explicado la Policía, recibieron una llamada de alerta a las cuatro de la mañana en la que una mujer avisó de un suceso en una dirección de Longmont. Posteriormente, dijo "no, no, no" y la persona al otro lado de la línea escuchó una serie de disparos.

Acto seguido, un hombre cogió el teléfono y advirtió de que iba a quitarse la vida, tras lo que se oyó un nuevo tiro.

Hasta el lugar descrito por la mujer se desplazó inmediatamente un equipo de fuerzas especiales. A su llegada, los agentes localizaron los cuerpos de cuatro personas: tres adultos y un menor de edad, además de un arma de fuego.