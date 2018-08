Internacional

EE. UU. investigará si la CIA usó torturas para localizar a Bin Laden

El Senado iniciará una investigación después de que el film 'La noche más oscura', sobre la caza de Bin Laden, mostrara que la CIA usó torturas para localizarle.

El Senado estadounidense investigará las técnicas que empleó la CIA para averiguar el paradero del difunto líder de Al Qaeda, Osama bin Laden, tras saberse que la película sobre su captura, Zero Dark Thirty (La noche más oscura), de Katheryn Bigelow, incluye escenas de 'waterboarding' o ahogamiento simulado.

Tres senadores estadounidenses que hace dos meses calificaron de "inexacta y engañosa" la cinta han anunciado en un comunicado que investigarán si Bigelow, y el guionista, Mark Boal, tuvieron acceso "inapropiado" a información confidencial.

"La película implica claramente que las técnicas de interrogación coercitiva de la CIA fueron efectivas para extraer información importante relacionada con un 'mensajero' de Osama Bin Laden. Hemos revisado los documentos de la CIA y sabemos que eso es incorrecto", señalaron.

Los senadores son la presidenta del Comité de Inteligencia del Senado, la demócrata Dianne Feinstein; el presidente del Comité de Fuerzas Armadas del Senado, el también demócrata Carl Levin, y el legislador republicano John McCain.

El director en funciones de la CIA, Michael Morell, trató de distanciar a la agencia de la película en una carta enviada a los senadores hace dos semanas.

"Lo que quiero que sepan es que Zero Dark Thirty es una dramatización, no un relato realista de los hechos", escribió Morell, quien subrayó que la CIA colaboró con los responsables del filme pero "no controla el producto final".

Morell admitió que "parte (de la información) provino de detenidos sujetos a técnicas coercitivas", como el ahogamiento simulado, "pero hubo muchas otras fuentes", y subrayó que "nunca podrá saberse" si esos métodos, ahora prohibidos, eran "la única forma apropiada y eficaz" de obtener los datos.