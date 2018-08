Internacional

Ceremonia de investidura

Confirman que Chávez no estará en la toma de posesión del día 10

Redacción

EITB

09/01/2013

Según ha informado el Gobierno de Venezuela, Hugo Chávez asumirá el cargo posteriormente ante el Tribunal Supremo, de acuerdo con el artículo 231 de la Constitución.

El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, ha confirmado que Hugo Chávez no podrá estar en el acto de toma de posesión del cargo de presidente el próximo día 10. Asimismo, ha afirmado que Chávez asumirá el cargo, ''de acuerdo con el artículo 231 de la Constitución'', posteriormente ante el Tribunal Supremo.

"No podrá comparecer en esa fecha ante la Asamblea Nacional", ha indicado Cabello al dar lectura a un mensaje enviado por el vicepresidente, Nicolás Maduro.

"El comandante-presidente ha pedido informar que, de acuerdo con las recomendaciones del equipo médico que velan por el restablecimiento de su salud, el proceso de recuperación postquirúrgica deberá extenderse más allá del día 10 de enero del año en curso", seña la misiva.

En el texto se afirma que esa situación constituye "un irrebatible motivo sobrevenido, por lo cual se invoca el articulo 231 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela a objeto de formalizar, en fecha posterior, la juramentación correspondiente ante el Tribunal Supremo de Justicia".

El líder de la oposición venezolana, Henrique Capriles, había pedido horas al Gobierno que aclarara si Chávez estaría en el país ese día, al tiempo que se mostraba contrario a los actos organizados para ese día por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y pedía al resto de mandatarios que no viajen a Venezuela para participar en esos actos.

"Con el mayor respeto a todos los presidentes de nuestra América Latina, yo le pido a los presidentes que no se presten al juego político de un partido político", ha indicado. Capriles ha pedido específicamente a los presidentes de Ecuador, Rafael Correa; Colombia, Juan Manuel Santos; Argentina, Cristina Fernández; Brasil, Dilma Rousseff, y Bolivia, Evo Morales, que "no se presten" al juego político del partido de Chávez.

Las instrucciones de Chávez

Por otra parte, ha reclamado que se aplique lo que el propio Chávez instruyó antes de partir a Cuba.

"Las palabras del presidente en diciembre fueron claras dando instrucciones a quienes están allí en su Gobierno: ante cualquier ausencia debe cumplirse la Constitución, esas fueron las palabras del presidente de la República", ha afirmado.

Ha señalado que la Constitución es "clara" al establecer que en caso de ausencia del presidente el día 10 de enero debe asumir el titular de la Asamblea Nacional.

Según ha manifestado, eso es una instrucción que se debe cumplir independientemente de lo que le guste a cada uno, y asegura que, en lo personal, piensa que la asunción de Cabello "sería una desgracia" para el país "por el historial que tiene esa persona". "Pero eso no es si me gusta o no me gusta", ha afirmado.