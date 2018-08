Internacional

Tensión en Egipto

Mursi decreta el estado de emergencia en tres provincias egipcias

Redacción

27/01/2013

Además, el presidente egipcio ha decretado el toque de queda en Port Said, Suez e Ismailiya, afectadas por los últimos actos de violencia.

El presidente de Egipto, Mohamed Mursi, decretó hoy el toque de queda y el estado de emergencia en las provincias de Port Said, Suez e Ismailiya, afectadas por los últimos actos de violencia. La orden estará vigente 30 días e incluye un toque de queda entre las 21:00 y las 06:00 horas, con lo que se pretende atajar la violencia que en los tres últimos días se ha cobrado 47 vidas.

En un mensaje a la nación difundido por la televisión estatal egipcia, Mursi instó también a las fuerzas políticas a mantener mañana una reunión para dialogar e intentar salir de la crisis que atraviesa el país.

"Siempre he estado en contra de medidas excepcionales, pero me he visto obligado a hacerlo, por lo que he decidido anunciar el estado de emergencia y el toque de queda en Ismailiya, Port Said y Suez", aseguró Mursi, que agregó que tomará más medidas de ese tipo "si sigue la situación y por el bien de Egipto".

Siete fallecidos, este domingo

Al menos siete personas han fallecido de un disparo y más de 506 han resultado heridas durante los enfrentamientos registrados este domingo entre manifestantes y fuerzas de seguridad durante los funerales de las víctimas de ayer en Port Said, según informaron fuentes médicas.

En total, los centros médicos de la ciudad tienen constancia de 450 heridos, muchos de ellos por herida de bala, y la mayoría intoxicados por los gases lacrimógenos arrojados por las fuerzas de seguridad.

Una de las víctimas ha sido identificada como un joven de 18 años que recibió un tiro en el pecho, según el jefe de hospitales de la ciudad, Abdel Rahman Farag.

Incidentes en Tahrir

Por otra parte, al menos 110 personas han resultado heridas este domingo en el cuarto día consecutivo de disturbios entre manifestantes y fuerzas de seguridad en Egipto, coincidiendo con el segundo aniversario de la revolución que culminó con el derrocamiento del presidente Hosni Mubarak.

Entre los heridos se encuentran tres que presentan heridas de bala, según informó el diario 'Daily News Egypt'.

Este domingo los manifestantes han lanzado piedras contra los agentes, que han respondido también con piedras y botes de gases lacrimógenos en las calles aledañas a la emblemática plaza Tahrir de El Cairo, informa el diario estatal 'Al Ahram' en su edición digital.