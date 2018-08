La caída de un meteorito en Rusia causa un millar de heridos

Un millar de personas han resultado heridas, al menos tres de ellas de gravedad, a causa de la caída de un meteorito en Rusia, en los montes Urales (región de Cheliábinsk), según ha informado la agencia estatal RIA Novosti. Entre los heridos hay unos 200 niños.

El meteorito ha caído a unos 80 kilómetros de la ciudad de Satka, cabecera del distrito del mismo nombre, sobre las 09:20 hora local (04:20 en Euskadi).

Sin embargo, los fragmentos del meteorito han causado daños por lo menos en seis ciudades de los alrededores.

La caída del cuerpo celeste se ha acompañado de fuerte explosiones, según testigos citados por la radio Eco de Moscú, que en un primer momento creyeron que había un estallado un avión en vuelo.

Las autoridades de Cheliábinsk, capital de la región homónima, han reforzado las medidas de seguridad en las infraestructuras e instalaciones vitales de la ciudad.

Algunos medios han informado de que sobre los Urales había caído una lluvia de meteoritos. Sin embargo, un portavoz del Ministerio para Situaciones de Emergencia ha señalado que "no ha sido una lluvia de meteoritos, sino un meteorito que se desintegró en la capas bajas de la atmósfera". Ha agregado que la onda expansiva provocada por la caída del cuerpo celeste ha hecho saltar los cristales "en algunas viviendas de la región".

La caída del meteorito ha provocado escenas de pánico en la población. ''Hubo pánico. La gente no sabía qué estaba sucediendo. Todos iban a otras casas para ver si los habitantes estaban bien'', ha explicado Sergey Hametov, un residente de Cheliábinsk. ''Vimos un enorme estallido de luz luego salimos para ver que sucedía y escuchamos un sonido de trueno realmente fuerte'', ha comentado, en declaraciones a Associated Press vía telefónica.

En 1908, un meteorito alcanzó una zona de más de 2.000 kilómetros cuadrados en Siberia y causó roturas de cristales a cerca de 200 kilómetros de distancia del punto del impacto.

Un meteorito de decenas de metros

El meteorito pesaba varias toneladas y podía tener varias decenas de metros de longitud, según científicos consultados por los medios rusos.

"Era una meteorito bastante grande, puede que de varias decenas de metros de longitud. (...) Los cuerpos de menos de 50 metros se desintegran casi siempre en la atmósfera, y si no se queman en su totalidad, a la Tierra llegan pequeños fragmentos", ha dicho Nikolái Zheleznov, experto del Instituto de Astronomía Aplicada.

Serguéi Smirnov, científico del Observatorio astronómico de Pulkovo, ha apuntado que el objeto "con una masa de varias decenas de toneladas, seguramente, que se pudo ver con claridad en el cielo".

Según medios rusos, el meteorito era de hierro-níquel y los fragmentos caídos eran de 20 centímetros y un kilo de peso.

¿Ha sido derribado?

Según asegura la cadena de televisión Russia Today, el meteorito podría haber sido derribado por la Fuerza Aérea rusa en la localidad de Urzumka. En ese sentido, el medio cita que "una andanada de misiles" volaron a una altitud de 20 kilómetros. La información no ha sido confirmada por fuentes oficiales.

Un asteroide rozará hoy la Tierra

Precisamente, el asteroide 2012 DA14, de entre 45 y 95 metros de diámetro, rozará hoy la Tierra a las 20:25 horas (hora de Euskadi), aunque este hecho no guarda relación con la caída del meteorito en Rusia, según ha confirmado la Agencia Espacial Europea (ESA).

ESA experts at #ESOC confirm *no* link between #meteor incidents in #Russia & #Asteroid #2012DA14 Earth flyby tonite #SSA #NEO