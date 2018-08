Internacional

Campamento en El Aaiún

Condenan a cadena perpetua a 9 saharauis por los sucesos de Gdeim Izik

Redacción

17/02/2013

Los disturbios en el campamento saharaui levantado en Gdeim Izik, a unos 15 kilómetros de El Aaiún, ocurrieron en 2010.

El tribunal militar de Rabat que tramita el caso de 24 saharauis implicados en los disturbios por el desalojo en 2010 del campamento de protesta de Gdeim Izik, a las afueras de El Aaiún, ha dictado cadena perpetua para nueve saharauis. Además, ha condenado a 30 años de prisión a cuatro personas, ocho procesados a 25 años de cárcel y a dos personas a 20 años.

A los condenados el tribunal militar de Rabat les imputa los delitos de "formación de banda criminal, violencia contra las fuerzas públicas con la muerte como resultado combatir y participar".

El tribunal militar de Rabat ha conluido este sábado la fase de las comparecencias de testigos después de que el viernes se produjeran las últimas declaraciones de testigos.

La defensa en su alegato final del viernes pidió la absolución de todos ellos por considerar que no existen pruebas válidas en su contra, que no tenían intención criminal y que no hay hechos constitutivos de delito. En ese sentido, considera que las declaraciones verbales supuestamente obtenidas por la Policía Judicial en las que los acusados se autoinculpan son nulas y destaca que contienen contradicciones.

La Fiscalía, en cambio, insiste en la validez y legalidad de los documentos policiales y en que se reúnen elementos suficientes para considerar los delitos, como la existencia de un plan detallado para cometer los crímenes.

El campamento de Gdeim Izik fue levantado en octubre de 2010 para denunciar la discriminación y las violaciones de Derechos Humanos que sufre la población saharaui y fue desmantelado el mes siguiente por las fuerzas de seguridad marroquíes, que detuvieron a unas 3.000 personas. En el momento del desalojo había 8.000 personas acampadas, una cifra que llegó a ser de 40.000 en el momento álgido de la protesta, cuando ondearon banderas de la autoproclamada República Arabae Saharaui Democrática.