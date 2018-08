Internacional

Crisis política en Italia

Prodi retira su candidatura a presidente y Bersani dimite

Redacción

19/04/2013

Prodi ha retirado su candidatura a presidente de Italia tras la cuarta votación. Pier Luigi Bersani ha anunciado que presentará su dimisión como secretario general del Partido Demócrata.

El ex primer ministro italiano Romano Prodi ha anunciado la retirada de su candidatura a presidente de Italia después de que hoy no resultara elegido en la votación celebrada en el Parlamento, debido a la falta de votos de su formación, el Partido Demócrata (PD).

"Hoy se me ofreció un cargo que me honraba y aunque no formaba parte de los programas de mi vida, agradezco a todos los que me han considerado digno de este cargo. El resultado del voto y la dinámica que sucede a sus espaldas me empujan a considerar que no existen las condiciones para seguir", ha escrito Prodi en un comunicado.

Pier Luigi Bersani ha anunciado hoy que presentará su dimisión como secretario general del Partido Demócrata (PD) ante las divisiones internas de su formación, que han sido patentes durante las votaciones para elegir al presidente de la República.

Prodi no ha logrado ser elegido presidente de Italia al no alcanzar la mayoría absoluta necesaria en la cuarta votación celebrada en una sesión conjunta del Parlamento.

De los 1.007 electores que tienen derecho a participar en la elección, que se ha desarrollado en una votación de carácter secreto, Prodi ha recibido 395 votos, el jurista Stefano Rodotà, candidato del Momiento 5 Estrellas, 214, mientras que la ministra del Interior, Anna María Cancellieri, ha obtenido 78 votos.

Ante la quinta votación de mañana, la situación cada vez se hace más complicada.

Protestas

Durante la votación de hoy, la crispación fue creciendo con protestas fuera de la Cámara de los Diputados, donde miembros del PDL y de sus socios en la coalición de centroderecha Hermanos de Italia se manifestaron contra Prodi.

Fuera del hemiciclo, los detractores de Prodi repartían bocadillos de mortadela a los congregados en alusión sarcástica al apodo, "El Mortadela", que recibe el expresidente del Gobierno al proceder de la zona famosa por este embutido.

Durante la votación, Alessandra Mussolini, nieta del dictador italiano, apareció en el hemiciclo con una camiseta blanca en la que se leía "el diablo viste de Prodi" en la espalda.

(Alessandra Mussolini, con la camiseta contra Romano Prodi. EFE)