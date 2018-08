Internacional

Ciudad de Ghansor

Muere una niña de cuatro años, víctima de una violación en India

Redacción

30/04/2013

Una niña de cuatro años que fue violada el pasado 17 de abril y abandonada cerca de un crematorio en el centro de India murió este lunes por la tarde a causa de un paro cardíaco, según han informado este martes las autoridades del hospital en el que se encontraba.

El 17 de abril, la niña fue engatusada para que saliese de su casa de la ciudad de Ghansor, en el estado de Madhya Pradesh, y fue encontrada al día siguiente por sus padres llena de sangre, según ha asegurado la Policía.

Su secuestrador la convenció, después de haberle prometido que le compraría plátanos en una tienda cercana, ha destacado un agente policial.

La Policía ha detenido a Firoz Jan, de 27 años, un soldador que trabajaba en la planta de energía de Jhabua, cerca del lugar donde tuvo lugar la agresión. A su vez, ha arrestado a un segundo hombre, Rakesh Chaudhary, de 25 años, que presuntamente fue quien entregó a la menor al violador, aunque él no abusó de ella, según The New York Times.

Numerosas agresiones

El número de agresiones sexuales contra menores de 18 años en India ha aumentado ininterrumpidamente desde la década de los noventa y los casos de violaciones a menores de diez años se ha duplicado entre 1990 y 2011, llegando a los 875.

La Policía ha informado de que numerosas jóvenes han sido violadas en Nueva Delhi solamente en el mes de abril. A principios de este mes, una niña de cinco años fue violada en la capital india.