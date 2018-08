Internacional

Fallece el dictador argentino Jorge Rafael Videla

17/05/2013

Ha muerto en un penal de Buenos Aires, donde cumplía condena de cadena perpetua. En 2012 fue condenado también a 50 años de cárcel por robo de bebés.

El dictador argentino Jorge Rafael Videla ha fallecido este viernes en Buenos Aires, de muerte natural, a los 87 años de edad, según ha informado en su edición digital el diario Clarín y ha confirmado el servicio penitenciario.

Videla ha muerto en el penal de Marcos Paz, donde estaba cumpliendo condena de cadena perpetua por los crímenes cometidos durante su mandato. Fue el primer gobernante de la dictadura argentina condenado a prisión perpetua, cuando en 2010 la Justicia le declaró culpable del fusilamiento de una treintena de presos políticos en 1976.

Cecilia Pando, esposa de un militar y conocida en Argentina por su defensa de los efectivos que actuaron durante la dictadura, ha confirmado el fallecimiento de Videla en declaraciones a la cadena Radio Once Diez. "Videla murió durmiendo. Anoche no quiso cenar porque se sentía mal. Lo llevaron al hospital que hay dentro del penal, pero no tenía nada y lo volvieron a llevar a su celda. Esta mañana cuando hicieron el recuento de los detenidos, no estaba y cuando fueron a ver a su celda lo encontraron muerto", ha explicado.

El año pasado, el exdictador fue condenado a 50 años de prisión por el robo de bebés durante su mandato en la última dictadura militar (1976-1983). Este proceso investigó 35 casos de apropiación de niños nacidos en cautiverio, dentro de un plan distemático de robo de bebés, hijos de perseguidos o desaparecidos, durante la dictadura.

Presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo: "Un ser despreciable ha dejado este mundo"

La presidenta de la organización Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, ha asegurado que "un ser despreciable ha dejado este mundo", tras conocer la muerte de Videla, quien ''nunca se arrepintió y reivindicó todos sus delitos''. "Me quedo tranquila de que un ser despreciable ha dejado este mundo", ha añadido.

La presidenta de la organización que busca a los hijos de desaparecidos bajo la dictadura se ha referido igualmente a Videla como un "hombre malo" que "fue juzgado y condenado".