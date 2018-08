Internacional

Sudáfrica

Mandela afronta su tercer día en estado crítico

Redacción

25/06/2013

El expresidente sudafricano permanece hospitalizado desde el pasado 8 de junio por una recaída de una infección pulmonar.

El expresidente sudafricano Nelson Mandela afronta hoy su tercer día de hospitalización en estado crítico por una recaída de una infección pulmonar, mientras Sudáfrica espera noticias sobre su salud y teme un desenlace fatal.

El estado del antiguo mandatario, que cumple 95 años el próximo 18 de julio, pasó de estado "grave" a "crítico" el pasado domingo, según anunció entonces el presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma.

Tras un lunes sin novedades sobre la salud de Mandela, los sudafricanos vuelven a estar hoy pendientes de su evolución.

El exabogado y amigo íntimo de Mandela George Bizos ha revelado que el pasado sábado declinó visitar al expresidente, tras comunicarle la mujer de éste, Graça Machel, que su situación no era buena.

"Me dijo que él no estaba muy bien, y yo lo acepté", ha declarado Bizos al diario sudafricano The Star.

"Nadie es inmortal. Debemos dejarle vivir tanto tiempo como sea posible", ha añadido el letrado y activista pro derechos humanos de origen griego.

La presencia y la actividad de los periodistas frente al hospital de Pretoria donde tratan a Mandela ha decaido esta mañana, tras una noche agitada en la que muchos reporteros informaron en directo desde la zona, según la agencia de noticias local Sapa.

Allí siguen llegando cada día flores y mensajes de apoyo al héroe sudafricano, escritos en tarjetas y globos de colores.

"Recupérate pronto Papá Mandela. Soy aún pequeño y todavía necesito verte. Que te mejores. Tino", se puede leer con caligrafía de niño en una de las tarjetas.