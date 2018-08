Internacional

Israel

El Gobierno israelí aprueba liberar a 104 presos palestinos

Redacción

29/07/2013

Estos presos cumplen condena en Israel desde antes de los acuerdos de Oslo (1993). Es una medida destinada a favorecer la reanudación de las negociaciones de paz en Oriente Medio.

El Gobierno de Benjamín Netanyahu ha aprobado este domingo la liberación de 104 presos palestinos que cumplen condena en Israel desde antes de los acuerdos de Oslo (1993), en una medida destinada a favorecer la reanudación de las negociaciones de paz en Oriente Medio.

La propuesta, que por ahora deja fuera a catorce presos palestinos que tienen la ciudadanía israelí, ha obtenido trece votos a favor, siete en contra y dos abstenciones, de Limor Livnat y Silvan Shalom, ambos del Likud, el partido derechista que preside Netanyahu.

"Este momento no es fácil para mí, no es fácil para los ministros y especialmente no es fácil para los familiares de las víctimas", ha dicho Netanyahu al inaugurar la crucial reunión, que ha tenido que ser aplazada más de una hora para darle tiempo a reunir los votos necesarios.

Netanyahu mantenía desde ayer maratonianas conversaciones telefónicas con los ministros más duros de su Gobierno para convencerles de que votasen a favor.

"Hay momentos en los que hay que tomar decisiones difíciles por el bien del Estado y este es uno de ellos. Creo que la reanudación del proceso de paz en estos momentos es importante para Israel", ha afirmado hoy al pedirles su apoyo.

El principal grupo de oposición lo ha encontrado en las filas del partido nacionalista Habayit Hayehudí, que dirige el ministro de Industria y Comercio, Naftalí Benet. "Quien exige la liberación de asesinos no merece ser llamado socio (en un proceso de paz)", ha afirmado el ministro en alusión al presidente palestino, Mahmud Abás.

EE. UU. confirma el reinicio de negociaciones entre palestinos e israelíes

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha confirmado este domingo que israelíes y palestinos reanudarán el lunes en Washington las negociaciones directas de paz suspendidas durante un largo tiempo y que EE. UU. intentaba revivir.